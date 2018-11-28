حوثي يطلق أعيرة نارية على طالب يمني بسبب ” صرخة الكهنوت “

فهمي محمد(صدى):

ارتكبت المليشيات الحوثية التابعة لإيران جريمة بشعة بحق طالب في مدرسة بصنعاء، تمثلت في إطلاق مشرف حوثي لأعيرة نارية على رأس الطالب داخل فصل دراسي.

تعود التفاصيل عندما رفض طفلاً يمنياً في إحدى المدارس بالعاصمة صنعاء أن ينطق الصرخة الكهنوتية، مما تسبب بالإحراج لمندوبي الحوثيين أمام الجمع الطلابي، كما منع مدير المدرسة الحوثي من إثارة الجدل على أطفال المدارس داخل المدرسة، وطلب منه المغادرة .

ورفض ” الحوثي ” المغادرة حتى يردد الطفل الصرخة، ولكن الطفل اليمني رفض مجدداً، فرفع الهاشمي الحوثي البندقية وصوبها إلى رأس الطفل، وأفرغ عياراته النارية في رأسه فأرداه قتيلاً.