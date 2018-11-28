” التجارة ” تشهِّر بمنشأة لعرضها منتجات غذائية منتهية الصلاحية برفحاء

نايف السالم(صدى):

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، بمنشأة تجارية، تختص بتجارة التجزئة في المواد الغذائية بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية.

وجاء ذلك بعد ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية؛ وذلك بحيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية، ومواد استهلاكية لا تحمل بيانات تجارية.

وصدر حُكم من المحكمة الجزائية بعرعر بإدانة العامل المسؤول عن المنشأة، مع فرض غرامة مالية، وإغلاق المقر، ونشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف.