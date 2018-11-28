عسيري يعود إلى التدريبات بعد العقوبة التأديبية

نواف السالم(صدى):

عاد، الدولي مهند عسيري، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلى المشاركة مع فريقه.

وشهدت تدريبات الفريق الغربي مشاركته؛ استعداداً لمواجهة الفيحاء في الجولة الحادية عشر من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدم اللاعب اعتذاره أمام اللاعبين عن ما بدر منه في الفترة الماضية، وذلك بعد أن أكمل عقوبة تأديبية بحقه، حيث تم إبعاده عن تدريبات الفريق نحو 7 أيام بقرار إداري، لكنها امتدت لأسبوع آخر مما تسبب في غضبه.

يذكر أن اللاعب قد غادر دكة البدلاء قبل نهاية مباراة فريقه أمام الفتح ضمن مباريات الجولة السابعة الدوري المحلي، حيث فاز فيها الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف.