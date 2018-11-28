بالفيديو.. الخدمة المدنية توضح الهدف من قرار تخفيض وظائف المرتبة العاشرة فما دون

علي القحطاني(صدى):

أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية ماجد بن بتال، اليوم الأربعاء، تفاصيل قرار تخفيض وظائف المرتبة العاشرة فما دون.

وقال بتال خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” : إن هذا القرار من أحد أدوار الوزارة ورؤية المملكة 2030، ويعزز الدور الوركزي التي تقوم به الوزارة. .

وأضاف : قرار تخفيض وظائف المرتبة العاشرة فما دون هدفه سد احتياج الحكومية من الموارد البشرية، ولتكون المتغيرات مدروسة ليصبح سهل لسد الاجتياجات.