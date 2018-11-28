بالفيديو.. الخدمة المدنية توضح الهدف من قرار تخفيض وظائف المرتبة العاشرة فما دون
أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية ماجد بن بتال، اليوم الأربعاء، تفاصيل قرار تخفيض وظائف المرتبة العاشرة فما دون.
وقال بتال خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” : إن هذا القرار من أحد أدوار الوزارة ورؤية المملكة 2030، ويعزز الدور الوركزي التي تقوم به الوزارة. .
وأضاف : قرار تخفيض وظائف المرتبة العاشرة فما دون هدفه سد احتياج الحكومية من الموارد البشرية، ولتكون المتغيرات مدروسة ليصبح سهل لسد الاجتياجات.
وكيل وزارة الخدمة المدنية ماجد بن بتال: قرار تخفيض وظائف المرتبة العاشرة فما دون هدفه سد احتياج الحكومية من الموارد البشرية#معالي_المواطن pic.twitter.com/h1dUiX8UW9
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) November 28, 2018
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