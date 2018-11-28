آل حموض يكلّف مزهر الشهري بكتابة أوبريت مهرجان المجاردة الشتوي بأداء المميز صالح اليامي

محمد بن طحيطح(صدى):

كلّف سعادة محافظ المجاردة الاستاذ يحيى بن عبدالرحمن آل حموض رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية ، ابن المجاردة الاستاذ مزهر بن علي الشهري بكتابة كلمات الاوبريت لهذا العام و تم الاتفاق مع المنشد صالح اليامي لأدائه ، في خطوة يهدف منها المحافظ الى إتاحة الفرصة لأبناء المجاردة بالمشاركة وتنوع الأصوات المؤدية له من باب ارضاء جميع الأذواق .

يعد الشاعر مزهر الشهري احد أبناء محافظة المجاردة ، وهو أول من كتب لها اوبريت غنائي قبل عقدين والذي قُدّم في قرية المفتاحة في ابها ، كما يعد المتألق صالح اليامي من أبرز الأصوات المميزة على مستوى الوطن ومكسب للمهرجان .

هذا وقد بدأ العد التنازلي لانطلاق المهرجان وتجري الاستعدادات بمتابعة وحرص من سعادة المحافظ حيث يتقدم العاملين في جميع اللجان لانجاح المهرجان الذي سينطلق حفله الرسمي مطلع إجازة منتصف العام الدراسي .