بالفيديو.. الأجانب يسيطرون على أسواق الخضار ومختصون: لا يوجد رقابة

علي القحطاني(صدى):

قال المستشار في المجال الزراعي سابقًا، عبدالرحمن الحناكي، إن السيطرة في السوق للأجانب، مضيفًا أن الأجانب رأس مالها بالملايين في السوق في حين أنه كسعودي رأس ماله 50 ألف ريال ولا يستطيع أن ينافسهم.

وأشار في لقاءه ببرنامج ” تم ” مساء اليوم، إلى أن هناك شخص ولّى على سلطة معينة في السوق يأخذ 6 بسطات ويأجرها للأجانب، في إشارة إلى عدم وجود رقابة على الأسواق.

وأوضح ماهر الغنامي، مستثمر في المجال الزراعي، أن القرارات في سعودة قطاع الخضار مع الأسف لم تكتمل، وجملة السوق كلها أجانب، مضيفًا أن هناك غياب للرقابة غياب كلي.

وتابع ” الغنامي ” : حتى الآن لم استطيع الحصول على بسطة، وأقدر أحصل عليها عن طريق أجانب ” .

عبدالرحمن الحناكي: من سنوات السيطرة في السوق للأجانب، وأنا كسعودي رأس مالي 50 ألف ولاتستطيع أن تنافس الأجانب رأس مالها بالملايين. #تم_وأسواق_الخضار pic.twitter.com/IYDz4BNXay — برنامج #تم (@TammTalkShow) November 28, 2018

الزايد: شبابيك الدخول كانوا هناك شباب سعوديين عليها وتم طي قيدهم وأتوا بعمالة أجانب مسكت البوابات، على أي أساس ومن صاحب الفكرة لانعلم.#تم_وأسواق_الخضار pic.twitter.com/LUuO3TOk2c — برنامج #تم (@TammTalkShow) November 28, 2018