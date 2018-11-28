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بالفيديو.. الأجانب يسيطرون على أسواق الخضار ومختصون: لا يوجد رقابة

بالفيديو.. الأجانب يسيطرون على أسواق الخضار ومختصون: لا يوجد رقابة
علي القحطاني(صدى):

قال المستشار في المجال الزراعي سابقًا، عبدالرحمن الحناكي، إن السيطرة في السوق للأجانب، مضيفًا أن الأجانب رأس مالها بالملايين في السوق في حين أنه كسعودي رأس ماله 50 ألف ريال ولا يستطيع أن ينافسهم.
وأشار في لقاءه ببرنامج ” تم ” مساء اليوم، إلى أن هناك شخص ولّى على سلطة معينة في السوق يأخذ 6 بسطات ويأجرها للأجانب، في إشارة إلى عدم وجود رقابة على الأسواق.
وأوضح ماهر الغنامي، مستثمر في المجال الزراعي، أن القرارات في سعودة قطاع الخضار مع الأسف لم تكتمل، وجملة السوق كلها أجانب، مضيفًا أن هناك غياب للرقابة غياب كلي.
وتابع ” الغنامي ” : حتى الآن لم استطيع الحصول على بسطة، وأقدر أحصل عليها عن طريق أجانب ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 36 دقيقة

سيطرو على الجمله اول شي وبعدها تفرغو للتفريد انا كنت سعودي وارغب الشراء تجدهم اجانب يبيعون السعودي بسعر غالي الأجنبي له سعرخاص

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