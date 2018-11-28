بحضور مسؤولين من تعليم محايل ومكتب المجاردة.. اختتام بطولة تركي ال الشيخ بمدرسة الملك عبدالله

إبراهيم الزهراني(صدى):

اختتمت صباح اليوم بطولة معالي المستشار تركي ال الشيخ لكرة القدم في متوسطة وثانوية الملك عبدالله بخاط بمكتب تعليم بالمجاردة وبحضور مساعد مدير مكتب المجاردة ورئيس قسم التربية البدنية بإدارة تعليم محايل وأمين عام نادي الفاروق ومشرفي النشاط والتربية البدنية والدراسات الاجتماعية بمكتب المجاردة بالاضافة لقائد مدرسة حبيب بن زيد وعددٌ كبير من أولياء الأمور والرياضيين والضيوف

فيما أقيمت اليوم المباراة النهائية للمرحلة الثانوية وسط حماسٍ شديد بالشيلات الوطنية والتعليق الرياضي والذي توج الصف الثالث ثانوي بطلاً لبطولة آل الشيخ للمرحلة الثانوية

وكان قد توج فريق الثالث متوسط بطلاً لبطولة آل الشيخ للمرحلة المتوسطة مطلع الاسبوع الحالي

وبين قائد مدرسة الملك عبدالله الاستاذ مشرف بن محمد العمري أن مثل هذه الأنشطة اللا صفية تصقل وتسلط الضوء على المواهب ، كما أنها تساهم في تعزيز العمل المنظم لدى الطلاب والعمل بروح الفريق الواحد ،وأن ضمن أهدافها نبذ التعصب الرياضي والمنافسة الشريفة في الميدان.