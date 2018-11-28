” خالد بو صخر ” يستشير متابعيه في تجميل أنفه

أميرة خالد(صدى):

صدم الفنان الكويتي ” خالد بو صخر ” ، اليوم الأربعاء، متابعيه بإعلان رغبته في تغيير شكل أنفه، وبدًا أنه لم يأخذ القرار النهائي في هذا الاتجاه بعد.

ونشر ” خالد ” ، صورة له عبر حسابه على ” إنستغرام ” وعلق عليها: ” ودي أسوي خشمي تجميل، شرايكم؟ ” .

وأضاف ” بو صخر” قائلًا: ” بعالج الانحراف اللي فيه، فبالمرة نعدله، ولا شرايكم؟ ، وقد أجمعت آراء معظم المتابعين على رفض خضوع الممثل لأي عملية تجميل.

وقال المتابعين معلقًين على السؤال: ” خالد تكفي كنت كذا خشمك حلو والله، لا تسوي تجميل، تكفي لا ” ، و” لا تخرب شكلك في عمليات، إنت كذا مشاءالله عليك جميل ” ، و ” لا لاتسوي فيه شيء ” .

والجدير بالذكر أن الممثل الشاب يستعد للمشاركة في مسرحية ” زمانا خرابهي ” إلى جانب نخبة من الفنانين مثل ” خالد العجيرب، عبدالله بهمن، علاء مرسي ” من مصر وعدد من الفنانين العمانيين، وهي من إخراج حسين العويناتي.