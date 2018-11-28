السبب الحقيقي وراء رحيل الأمير هاري وميغان ماركل عن القصر الملكي

لندن(صدى):

كشفت ريبيكا إنغليش، محررة الشؤون الملكية في ” دايلي ميل ” ، والمقربة من القصر الملكي، عن السبب الحقيقي لانتقال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى ملكية ” فروغمور هاوس ” التي تبعد 33 كيلومترًا عن القصر الملكي.

وقالت في هذا الشأن إن الأمير هاري، يريد الهرب من الأكواريوم (حوض الأسماك) الذي تشكله الحياة الملكية، لافتة إلى أنه فعل ذلك لما يعود به من نتائح إيجابية على زواجه كما على طفله الذي سيولد في الربيع المقبل.

وأكدت أن الأمير يرغب في أن لا تسلط الأضواء وكاميرات مصوري الباباراتزي بشكل دائم، على هذا الطفل، مثلما يحدث مع آبناء شقيقه الثلاثة.