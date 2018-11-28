الشباب يختتم تحضيراته لمواجهة الاتفاق

نواف السالم(صدى):

اختتم المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الشباب ماريوس سوماديكا مساء اليوم استعداداته على ملعب النادي الرديف، وذلك تأهباً لملاقاة نظيره بنادي الاتفاق يوم غد الخميس، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للأندية المحترفة.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد البلطان، واكتفى المدرب في حصته التدريبية الأخيرة بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بقيادة مدرب اللياقة ماركال.

عقب ذلك أخضع اللاعبين لتطبيق بعض التدريبات الفنية والتكتيكية اطمأن من خلالها على جاهزيتهم للقاء.