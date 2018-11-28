شركة سيمينس تعلن عن وظائف إدارية شاغرة بجدة والدمام

فاطمة المالكي(صدى):

تتوافر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين في شركة سيمينس الألمانية الدولية ” SIEMENS “، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من محافظة جدة، ومدينة الدمام، وأن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير تطوير الأعمال (جدة): شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة، أو ما يعادلها.

. مدير المشروع التجاري (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، أو المالية.)

وأعلنت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: هنــــا.