بومبيو: لا توجد أدلة مباشرة تربط ولي العهد بقضية خاشقجي

واشنطن(صدى):

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه لا توجد أدلة مباشرة تربط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بقضية وفاة الصحفي جمال خاشقج في القنصلية السعودية باسطنبول.

وكان بومبيو، قد صرَّح بأن خفض مستوى العلاقات مع السعودية خطأ بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، كما أنه لن يحقق شيئًا.