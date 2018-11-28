بالفيديو.. لحظات مرعبة لمغامر يقفز بالطيران الشراعي بدون حزام الأمان

برن(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، مغامر أوروبي يخوض تجربة التحليق بالطيران الشراعي في جبال سويسرا.

بدا الشاب في المقطع وهو معلق بدون حزام الأمان، ويمسك في الطائرة بإحدى يديه، واليد الأخرى يقبض بها على ساق المدرب حتى لا يسقط، بينما يحاول المدرب الإمساك به بقوة لمنعه من السقوط.

وعند الاقتراب من الأرض وقبل الهبوط بلحظات سقط الشاب على الأرض، وأصيب بكسور في معصم يديه وكدمات متفرقة وتمزق في العضلات.

وقال الشاب خلال مقطع الفيديو إنه مر بلحظات قاسية جعلته قريباً من الموت في أول تجربة له بالطيران الشراعي.