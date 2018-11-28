بالفيديو.. الهلال يختتم تحضيراته في الرياض لمواجهة النفط

نواف السالم(صدى):

اختتم الفريق الأول بنادي الهلال، اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهة النفط العراقي في إياب دور ثمن النهائي في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وبدأ المران بتدريبات بدنية بصالة الحديد، طبّق بعده الجهاز الفني تدريبات التسديد والكرات العرضية، تلاها مناورة فرضها المدير الفني خيسوس على جزء من مساحة الملعب

يذكر ان فريق الهلال سيواجه مضيفه النفط العراقي على ملعب فرانسو حريري، مساء الجمعة المقبل، في إياب الدور ثمن النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية).