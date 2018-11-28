نسما القابضة: وظائف إدارية شاغرة للرجال في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت الشركة الوطنية نسما القابضة، اليوم الأربعاء، على توافر وظائف إدارية للرجال من حملة درجة البكالوريوس؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها ” نما للشحن ” في محافظة جدة.

وأوضحت ” الشركة ” ، أنَّ التقديم مُتاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى تاريخ 27 يناير القادم، وأنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” مدير العمليات الإقليمية: درجة البكالوريوس في الإدارة، أو أي مجال ذي الصلة، مشرف المبيعات: درجة البكالوريوس في (التسويق، والعلاقات العامة ) .

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنـــا..