البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن 5 وظائف قيادية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة الماجستير في عددٍ من التخصصات.

وأكد البنك أن العمل بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة، مبينا أنَّ الوظائف المتاحة وفق مسميات مدير قسم التسويق: درجة الماجستير في تخصصات: (التسويق، والاتصالات، والصحافة)، أو أي مجال ذي الصلة، ومدير قسم الاتصالات: درجة الماجستير في تخصصات: (التسويق، العلامات التجارية)،و مدير إدارة تطوير المؤسسات المالية: درجة الماجستير في تخصصات: (المالية، وإدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة، ومدير قسم الاستثمار المباشر والتمويل: درجة الماجستير في تخصصات: (المالية، وإدارة الأعمال، المحاسبة)، أو أي مجال ذي الصلة،،ومدير الخزينة: درجة الماجستير في تخصصات: (المالية، وإدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأضاف البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 29 ديسمبر 2018م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا .