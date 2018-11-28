برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الكفاءة المتوسطة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضح برنامج التأهيل والاحلال أن العمل لدى شركة شاينا جيو إنجنيرنج – شركة الزامل لخدمات التبريد والتكييف في محافظة الجبيل.

وأضاف البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق مسميات مهندس ميكانيكي (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية،و ممرض (عدد 3 وظائف): شهادة الدبلوم في تخصصات: (التمريض، الصيدلة)، وسائق حافلة: شهادة الكفاءة المتوسطة،و سائق عموم آليات الطرق (عدد وظيفتين): شهادة الكفاءة المتوسطة،ومخطط: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية هندسة التكييف والتبريد،و فني تبريد وتكيف: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية هندسة التكييف والتبريد.

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 ديسمبر 2018م.

وأكد البرنامج، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول عبر الرابط التالي هنــــا..