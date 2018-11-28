للسعوديين.. وظائف إدارية شاغرة بمستشفى دلة
أكدت شركة مستشفى دلة، اليوم الأربعاء، على توافر عدد من الوظائف الإدارية للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.
وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاح، بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة على اسم ” أمين مستودع شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص سلسلة التوريد، أو أي مجال ذي الصلة، موظف حسابات المرضى: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، الإدارة، المالية)، أو أي مجال ذي الصلة.
وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــا .
اترك تعليقاً