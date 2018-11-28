للسعوديين.. وظائف إدارية شاغرة بمستشفى دلة

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت شركة مستشفى دلة، اليوم الأربعاء، على توافر عدد من الوظائف الإدارية للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاح، بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة على اسم ” أمين مستودع شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص سلسلة التوريد، أو أي مجال ذي الصلة، موظف حسابات المرضى: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، الإدارة، المالية)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــا .