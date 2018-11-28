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آل الشيخ لـ تركي العمار: المستقبل لك

آل الشيخ لـ تركي العمار: المستقبل لك
ماجد محمد(صدى):

هنأ معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، لاعب المنتخب الوطني ونادي الشباب تركي العمار، بحصوله على جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا لعام 2018.

وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة له : ” ألف مبروك للاعب تركي العمار جائرة أفضل لاعب واعد في آسيا .. مبروك يا تركي وثقتي فيك كبيرة … المستقبل لك ولزملائك ” .

كما هنأ الاتحاد السعودي لكرة القدم، قائلًا في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” يبارك الاتحاد السعودي لكرة القدم للاعب المنتخب الوطني ونادي الشباب تركي العمار بمناسبة حصوله على جائزة أفضل لاعب واعد في قارة آسيا ” .

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 33 دقيقة

ينتبه الشخص على الفاظه
قول تركي ال الشيخ المستقبل لك
اهو يعلم الغيب حتى يقول المستقبل لك

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