مصورة زفاف تمارس الرذيلة وتصرخ وتتبول في العرس!

واشنطن(صدى):

ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على مصورة زفاف بعدما مارست الجنس مع أحد ضيوف العرس ثم ظلت تصرخ وتتبول في مكان العرس.

وقامت كاثرين ليه ميهتا، البالغة من العمر 26 عامًا، في أحد الأعراس بولاية تكساس الأمريكية، بممارسة الجنس مع ضيف في غرفة بمكان الزفاف، وعندما طلب منها الضيف المغادرة، ظلت تصرخ وتهزي عند نافورة قريبة.

كما مشت ” ميهتا ” عند شجرة أخرى مواصلة الصراخ، ثم تبوّلت عند الشجرة، حتى ألقت الشرطة القبض عليها.

وقال محققون، إن زجاجة من البرازولام التي تستخدم عادة لعلاج اضطرابات القلق والذعر عثر عليها في سترة ميهتا، واعتقدوا أنها خلطت الدواء بالكحول، مما قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة.

فيما ذكر مقربون من ” ميهتا ” ، أنها ذهبت إلى الخارج وقالت إن رجلين حاولا الاقتراب منها والقيام بأشياء غير مناسبة، مضيفة ” إنها كانت تصرخ وتحاول الحصول على المساعدة، وتحولت الأمور بطريقة سلبية ” .