اليوم العالمي للمشي بشارع الفن بابها

محمد بن طحيطح(صدى):

ينظم مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة عسير فعالية اليوم العالمي للمشي، الجمعة ٢٢ ربيع الأول الموافق ٣٠ نوفمبر، بشارع الفن، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرياضة المجتمعية ومجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وإشراف الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

وقد اختيرت منطقة عسير ضمن ٤ مناطق رئيسية مع الرياض والدمام وجدة لتنظيم الفعالية التي سيتاح التسجيل للمشاركة بها في نفس الموقع وستبدأ الجمعة الساعة 3:30 م.

ويوجد في الفعالية مسرح تفاعلي، سيتم من خلاله شرح عن أهمية المشي، فيما سينفذ كشف طبي للمشاركين.

يذكر أن الفعالية تستهدف جميع شرائح المجتمع، وتحظى بمشاركة عدة جهات، في مقدمتها إمارة المنطقة والشؤون الصحية وإدارة التعليم وجمعية الهلال الأحمر ووقت اللياقة الراعي الرسمي.