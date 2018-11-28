سلطان بن سلمان يوجه بتشغيل مكتباً للآثار بأحد رفيدة

محمد بن طحيطح(صدى):

ضمن مبادرة تأهيل المواقع الأثرية لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري؛وجّه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتشغيل مكتب الآثار بمحافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير.

وتضمن القرار تكليف عوض بن هادي القحطاني مديراً للمكتب.

من جهته، أبان مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة بأن هذا القرار يأتي تأكيداً للجهود التي تقوم بها الهيئة بقيادة سمو الأمير سلطان، مما يساهم في تحقيق الرؤية، لافتا إلى أن ذلك يُعَدّْ امتداداً للأعمال والمشاريع التي تقوم بها الهيئة في مواقع التراث الوطني بالمملكة، وسعياً من الهيئة لتأهيل وتشغيل هذه المواقع، ومن ضمنها موقع جرش الأثري.

يذكر بأن مكتب الآثار بأحد رفيدة يخدم ٥ محافظات جنوب وجنوب شرق منطقة عسير، وهي أحد رفيدة، سراة عبيدة، طريب، الحرجة، ظهران الجنوب، فضلاً عن العديد من المراكز المرتبطة مباشرةً بإمارة عسير.