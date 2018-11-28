أكثر من 700 مستفيد من برامج جامعة الملك خالد التدريبية للفصل الأول

محمد بن طحيطح(صدى):

اختتمت جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة التطوير الأكاديمي والجودة، البرنامج التدريبي المُقدم لأعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1439/1440هـ بواقع (29) دورة تدريبية، تم تقديم أربع عشرة دورة تدريبية منها لكليات البنين، شملت (3) لقاءات و(4) دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة و(3) دورات للأعضاء الجدد و(4) دورات للأعضاء بفروع الجامعة، وقد بلغ عدد المتدربين من أعضاء هيئة التدريس والإداريين (470) متدربا.

وفي الشطر النسائي تم تقديم خمس عشرة (15) دورة تدريبية لكليات البنات، منها (8) دورات تدريبية لعضوات هيئة التدريس بالجامعة، و(4) دورات لعضوات هيئة التدريس الجدد، تمت إقامتها بقاعة الريادة بوكالة عمادة التطوير الأكاديمي والجودة بمبنى الخدمات المساندة (طريق الملك عبدالله) ، و(3) دورات إلكترونية تم تقديمها باللغة الإنجليزية، وقد بلغ عدد المتدربات اللاتي تم تدريبهن من عضوات هيئة التدريس والإداريات (322) متدربة.

وقد اشتملت الدورات التدريبية للبرنامج على عدة مجالات منها الخبرة الميدانية في التعليم الجامعي، واستراتيجيات التعلم، والخرائط الذهنية، واستخدام التقنية في التعليم ، وصياغة وقياس مخرجات التعلم، والاستراتيجيات الحديثة في التدريس، وإكساب التفكير الناقد للطلاب، وإعداد الخطط التشغيلية للبرامج، مهارات التواصل الأكاديمي.

من جانبه رفع سعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني الشكر والتقدير لمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي على دعمه المستمر للبرامج التدريبية في مجال تنمية أعضاء هيئة التدريس، والتي من شأنها تطوير العملية التعليمية بالجامعة.

كما قدم كل من سعادة عميد التطوير الأكاديمي والجودة الدكتور عبدالعزيز الهاجري، وسعادة وكيلة عمادة التطوير الأكاديمي والجودة الدكتورة حصة آل ملوذ شكرهما وتقديرهما لمعالي الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مدير الجامعة على حرصه ودعمه لهذه البرامج، وكذلك لسعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني، على متابعته ودعمه المستمر لإنجاح البرامج التدريبية التي تُقدمها العمادة .