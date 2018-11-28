الاتصالات السعودية بالرياض تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة الاتصالات السعودية، وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة.

وأكدت الشركة أن العمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض، مبينة أنّ الوظائف المتاحة على اسم أخصائي تخطيط مالي درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، نظم المعلومات الإدارية، التسويق، الهندسة، علوم الحاسب الآلي)، و محلل أول الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

وأضافت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)