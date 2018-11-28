بومبيو: التخلي عن التحالف مع السعودية أو خفض مستواه لن يحقق شيئا

واشنطن(صدى):

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، على أن التخلي عن التحالف مع المملكة أو خفض مستواه لن يحقق شيئا.

وقال بومبيو لقناة العربية : خفض مستوى العلاقات مع المملكة خطأ بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.

وأشار بومبيو إلى أن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وجه بلاده في المسار الإصلاحي، موضحًا أن المملكة قوة فاعلة للاستقرار في الشرق الأوسط.

في سياق متصل أعلن بومبيو، عن تقديم مساعدات غذائية إضافية لليمن بقيمة تتجاوز 130 مليون دولار.