بالصور.. من حصد جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؟

ماجد محمد(صدى):

حصد الاتحاد الياباني لكرة القدم، جائزة أفضل اتحاد وطني في آسيا لعام 2018 م، وذلك في حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كما حصل الاتحاد المنغولي لكرة القدم، على جائزة أفضل اتحاد طامح في آسيا لعام 2018 م ، فيما فاز اتحاد كوريا الشمالية بجائزة أفضل اتحاد متطور في آسيا 2018 م.

وفاز الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بجائزة أفضل اتحاد واعد لعام 2018 م، وحصل الاتحاد السنغافوري على جائزة رئيس الإتحاد الآسيوي لأفضل اتحاد متطور لعام 2018 م .

وحصد الاتحاد الصيني لكرة القدم، جائزة رئيس الإتحاد الآسيوي لأفضل اتحاد صاعد لعام 2018 م.

وكان أفضل مدرب ومدربة في آسيا لعام 2018، الياباني غو أويا، واليابانية اساكو تاكاكورا.

وفاز الإيراني على أشقر بجائزة أفضل لاعب كرة للصالات في آسيا 2018، كما فازت الصينية وانغ شوانغ بجائزة أفضل لاعبة في آسيا 2018.

وحصد لاعب المنتخب الوطني ونادي الشباب، تركي العمار، جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا لعام 2018 م.