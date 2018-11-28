وظائف إدارية شاغرة للجنسين بمكة وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مجموعة ” إيلاف ” المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر، اليوم الأربعاء، عن توفر وظائف إدارية للسعوديين والسعوديات من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من مكة المكرمة، وجدة.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2019م، وأن الوظائف المتاحة على اسم ” مشرف وردية (للرجال/ مكة المكرمة ) ، وكيل مركز خدمة الضيوف (للنساء/ جدة ) ، موظف الحجز والتذاكر (للرجال/ جدة) ، مدير مبيعات الشركات (للجنسين/ جدة) ، موظف حجز تذاكر (للرجال/ جدة ) ، منسق شؤون الموظفين (للرجال/ مكة المكرمة ) .

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا .