بالفيديو.. الفنانة ” أبرار ” تتعرض لهجوم من بناتها لإرتدائها الفرو

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول الفنان أبرار الكويتية، اليوم الأربعاء، وهي تخوض نقاشًا حادًا مع ابنتيها، نتيجة ارتدائها وشاحًا من الفرو.

وأكدت ” أبرار ” ، على أن بناتها يعارضن ذلك، وطلبت منها إحداهن الابتعاد عنها معربة عن شعورها بالحزن على الحيوانات التي يتم ذبحها من أجل صنع الملابس، وسألتها: ” مو يلوع قلبك؟ ” .

وشدد ” أبرار ” ، على براءتها من قتل الحيوانات، وكشفت أنها دفعت مبلغًا باهظًا لقاء شراء الوشاح، وقالت: ” شوفوا اللي باعوه “، ونبهتها بناتها إلى أن لدى الحيوانات مشاعر وأنها تشعر بالألم أيضاً.

وأثار هذا ” المقطع ” موجة واسعة من الجدل عبر المواقع، وانتقد بعض المتابعين الفنانة بسبب ما اعتبروه عدم اهتمام منها بحياة الحيوانات، فيما رأى آخرون أن لا علاقة لها بما فعله المصنّعون بتلك المخلوقات.