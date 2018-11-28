بالفيديو.. الفنانة ” أبرار ” تتعرض لهجوم من بناتها لإرتدائها الفرو
أظهر مقطع فيديو متداول الفنان أبرار الكويتية، اليوم الأربعاء، وهي تخوض نقاشًا حادًا مع ابنتيها، نتيجة ارتدائها وشاحًا من الفرو.
وأكدت ” أبرار ” ، على أن بناتها يعارضن ذلك، وطلبت منها إحداهن الابتعاد عنها معربة عن شعورها بالحزن على الحيوانات التي يتم ذبحها من أجل صنع الملابس، وسألتها: ” مو يلوع قلبك؟ ” .
وشدد ” أبرار ” ، على براءتها من قتل الحيوانات، وكشفت أنها دفعت مبلغًا باهظًا لقاء شراء الوشاح، وقالت: ” شوفوا اللي باعوه “، ونبهتها بناتها إلى أن لدى الحيوانات مشاعر وأنها تشعر بالألم أيضاً.
وأثار هذا ” المقطع ” موجة واسعة من الجدل عبر المواقع، وانتقد بعض المتابعين الفنانة بسبب ما اعتبروه عدم اهتمام منها بحياة الحيوانات، فيما رأى آخرون أن لا علاقة لها بما فعله المصنّعون بتلك المخلوقات.
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