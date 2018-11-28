تنبيه من الجوازات بشأن الأنباء المتداولة عن رسوم المرافقين والفاتورة المجمعة

علي القحطاني(صدى):

وجهت المديرية العامة للجوازات، المواطنين والمقيمين، بضرورة تجنب الشائعات أو نقل المعلومات غير الدقيقة، والحرص على متابعة الأخبار الخاصة من مصادرها الرسمية.

وقال حساب ” الجوازات ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” تجنبًا للشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة، نرجو من الجميع الحرص على متابعة الأخبار الخاصة بالجوازات من مصادرها الرسمية، وذلك عبر قنواتنا الرسمية ” .

جاء ذلك بعد تداول فيديو من لقاء وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خلال لقائه مسؤولي الجمعيات الخيرية، قال فيه إن هناك أخباراً جيدة عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين للعمالة الوافدة وضريبة القيمة المضافة.