بالصورة.. حاجبي سارة الودعاني تثير الجدل.. وعلامات الحمل تظهر عليها

أميرة خالد(صدى):

أظهرت صورة خبيرة الجمال، سارة الودعاني، وقد بدت علامات الحمل على ملامحها.

وأثارت الصورة التي نشرتها عبر حسابها على ” إنستجرام ” ، اهتمام عدد كبير من المتابعين، لافتين بعضهم أن وجهها أصبح أكثر اتساعًا، كما أشار آخرون إلى ازدياد حجم أنفها، وأثنى كثيرون على جمالها وتألقها.

ولفت حاجبياها الأنظار، إذ بديا من دون تشذيب، وهو ما أوضحته الخبيرة من خلال تعليقها حيث كتبت ممازحة: ” فقرة تربية الحواجب. ”

وكتبوا معلقين: ” وجهك كبران ” ، و ” شفت الصورة قبل ما اقرأ الكلام ردت أسالك أنتِ ما بتحفي حواجبك؟ ” ، و ” ليش حواجبك ناقصين تربية؟ ” ، و ” بدا الخشم يكبر من الحمل ” ، و ” صرت أربي حواجبي من شفت حواجبها كذا أحس حلوين. ”