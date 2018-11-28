بالفيديو.. منع فريق طبي من السفر بعد تورط في خطأ طبي وقص أمعاء مريضة

عادل الحربي(صدى):

منعت الجهات الأمنية، فريق طبي من السفر بعد تورطه في خطأ طبي وقص أمعاء مريضة.

وقال زوج المريضة عبدالمجيد علام، في برنامج ” سيدتي ” : زوجتي دخلت المستشفى لإجراء عملية قيصرية، وظلت في المستشفى لمدة أيام، لحين التأكد من صحتها والتأكد من خروج الغازات من جسمها، فأعطعها الطبيب بعض الملينات، وذهبنا إلى البيت.

وأضاف : وبعدها شعرت زوجتي بألم في الظهر والبطن ورجعنا المستشفى ولكن قالت دكتورة الطوارئ إن صحتها جيدة، فذهبنا لمستشفى حكومي وعملنا لها إشاعات وقالوا احتمال تكون الأمعاء مسدودة.

وتابع : عدنا إلى المستشفى التي سوت لها العملية ودخلت العمليات مرة أخرى لمعرفة سبب مرضها، وبعدها تدهورت حال زوجتى وحتى الأن في المستشفى.

وأكد أن الطبيبة التي أجرت لها العملية القيصرية أعترفت أنها جرحت أمعاء المريضة أثناء العملية القيصرية.