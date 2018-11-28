بالصور.. زوجة الملاكم أمير خان تثير الجدل بصور كاشفة عقب أدائها العمرة

أميرة خالد(صدى):

هاجم عدد كبير من المغردين، ” فريال مخدوم ” زوجة الملاكم ” أمير خان ” ، اليوم الأربعاء، صورتين عبر حسابها في موقعة ” انستغرام ” إحداهما وهي تؤدي العمرة مع زوجها أمير ، صورة تجمعهما على السجادة الحمراء وهي ترتدي ملابس كاشفة.

ولقبها ” المغردين ” ، بـ مسلمة سيئة، وتسائل أحدهم : ” كيف يمكن أن تظهر بهذا الشكل بعد أيام من عودتها من العمرة ؟ ” .

فيما دعا عدد من متابعي ” فريال ” لتجاهل التعليقات السلبية ، ووصفوا من ينتقدوها بـ “ شرطة المحرمات ” ، وأكدوا أن لا أحد خال من الخطايا .

وأعلن أمير خان، انفصاله عن ” فريال ” في أغسطس 2017 في تغريدة كتب عليها: ” قد وافقت أنا وزوجتي فريال على الانفصال، أنا حالياً في دبي ، أتمنى لها كل خير ” .

وكشف ” الزوجان ” عن تصالحهما في نوفمبر عبر انستغرام، مشيرين إلى أنهما الآن أقوى من أي وقت مضى .