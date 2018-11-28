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  3. بالصور.. زوجة الملاكم أمير خان تثير الجدل بصور كاشفة عقب أدائها العمرة

بالصور.. زوجة الملاكم أمير خان تثير الجدل بصور كاشفة عقب أدائها العمرة

بالصور.. زوجة الملاكم أمير خان تثير الجدل بصور كاشفة عقب أدائها العمرة
أميرة خالد(صدى):

هاجم عدد كبير من المغردين، ” فريال مخدوم ” زوجة الملاكم ” أمير خان ” ، اليوم الأربعاء، صورتين عبر حسابها في موقعة ” انستغرام ” إحداهما وهي تؤدي العمرة مع زوجها أمير ، صورة تجمعهما على السجادة الحمراء وهي ترتدي ملابس كاشفة.

ولقبها ” المغردين ” ، بـ مسلمة سيئة، وتسائل أحدهم : ” كيف يمكن أن تظهر بهذا الشكل بعد أيام من عودتها من العمرة ؟ ” .

فيما دعا عدد من متابعي ” فريال ” لتجاهل التعليقات السلبية ، ووصفوا من ينتقدوها بـ “ شرطة المحرمات ” ، وأكدوا أن لا أحد خال من الخطايا .

وأعلن أمير خان، انفصاله عن ” فريال ” في أغسطس 2017 في تغريدة كتب عليها: ” قد وافقت أنا وزوجتي فريال على الانفصال، أنا حالياً في دبي ، أتمنى لها كل خير ” .

وكشف ” الزوجان ” عن تصالحهما في نوفمبر عبر انستغرام، مشيرين إلى أنهما الآن أقوى من أي وقت مضى .


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