للجنسين.. شركة مازولا توفر وظائف شاغرة بجدة
وفَّرت شركة مازولا لإنتاج وصناعة المواد الغذائية، وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.
وأشارت الشركة، إلى أن العمل سيكون بفروعها محافظة جدة، موضحة أن الوظائف هي: مدير المبيعات (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، محلل المبيعات (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المبيعات، والتسويق).
وقالت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءاً من اليوم الأربعاء، ويستمر حتى 27 يناير القادم، وذلك من خلال الرابط هنـــا..
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