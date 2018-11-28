للجنسين.. شركة مازولا توفر وظائف شاغرة بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

وفَّرت شركة مازولا لإنتاج‏ وصناعة المواد الغذائية، وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأشارت الشركة، إلى أن العمل سيكون بفروعها محافظة جدة، موضحة أن الوظائف هي: مدير المبيعات (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، محلل المبيعات (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المبيعات، والتسويق).

وقالت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءاً من اليوم الأربعاء، ويستمر حتى 27 يناير القادم، وذلك من خلال الرابط هنـــا..