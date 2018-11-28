وفد من منسوبي الدفاع الجوي يزور مركز إسعاف الحمدانية

سعيد العجل(صدى):

وضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد بأنه بناءاً على طلب قائد المجموعة الثانية اللواء محمد بن زهير العمري بزيارة لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمحافظة جدة قام وفد من منسوبي الدفاع الجوي المجموعة الثانية بزيارة مركز إسعاف الحمدانية ضمن فعاليات برنامجهم التدريبي للاسعافات الاولية صباح اليوم الاربعاء الموافق 1440/03/20 حيث كان في استقابلهم المتحدث الرسمي مسؤل التوعية في هذه الزيارة ومدير المركز محمد العباسي ومنسوبي مركز الحمدانية وبعدها تم الاستماع من قبل منسوبي المجموعة الى شرح مفصل عن الية عمل هيئة الهلال الاحمر السعودي وكذلك ماتحتويه سيارات الاسعاف من معدات طبيه ثابته وميدانيه.

وايضاح كيفية التعامل مع جميع الحالات الاسعافية الطارئة في مرحلة ماقبل وصول الحالة التي تم اسعافعها للمستشفى.

ومن ناحية اخرى تحدث مشرف التوعية عن الدورات الهادفة التي تنفذ في مراكز التدريب لرفع مستوى التوعية المجتمعية من خلال تدريب الأفراد على مستوى شامل يتمثل كافة شرائح المجتمع نساءً ورجالاً.

وفي نهاية الزيارة قام منسوبي الدفاع الجوي المجموعة الثانية بتكريم الهيئة بدرع تذكاري والشكر والتقدير لمدير المركز ومنسوبي المركز على حسن الاستقبال وعبر الجميع عن عظيم شكرهم وامتنانهم لما تقوم به هيئة الهلال الاحمر السعودي بالمنطقة من الجهود والامكانيات الاليه والبشرية ثم قامت إدارة الإعلام والتوعية بالتقاط الصور التذكارية.