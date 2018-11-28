محام ينهي حياة زوجته بطريقة بشعة لشكه في سلوكها

القاهرة(صدى):

أنهي محام مصري حياة زوجته بطعنات نافذة، وحاول قتل والدتها لشكه في سلوكها .

تعود التفاصيل عندما بدأ الزوج يلاحظ في الفترة الأخيرة غياب زوجته عن المنزل أياماً لكي تذهب إلى والدتها واصبح الشك ينهش في قلبه، وراقب زوجته فوجدها تدخل إلى منزل والدتها، لكنها سرعان ما تخرج ولا يعرف إلى أين تتجه.

وقرر الزوج أن يضع حداً لتلك الشكوك وأن يواجه زوجته بما يعتري صدره، فثارت عليه متهمة إياه بالشك فيها، وأنها لا يمكن أن تعيش مع رجل يشك في شرفها فحملت حقيبة ملابسها وأخذت أولادها وخرجت إلى بيت والدتها.

ولعب الشيطان في رأس الشاب وقرر أن يضع حداً لهذا الشك وينهي حياة شريكته، فتوجه إلى منزل والدتها وطعن زوجته حتى فارقت الحياة وطعن والدتها طعنة نافذة وتركها غارقة في دمها وهرب.

وتمكنت الشرطة من ضبط الزوج القاتل وتحويله إلى النيابة وتوجيه تهمة قتل زوجته عمداً والشروع في قتل والدتها.