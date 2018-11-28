الكرملين: بوتين سيبحث مع ولي العهد ملفيّ سوريا وسوق النفط

موسكو(صدى):

أعلنت الرئاسة الروسية، أن الرئيس فيلادمير بوتين سيبحث مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ملفي سوريا وسوق النفط.

كما سيبحث بوتين مع سمو ولي العهد، تطوير العلاقات الثنائية خلال اللقاء المقرر عقده في قمة العشرين المنعقدة بالأرجنتين.

و صرّح ” بوتين ” في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن الفضل لولي العهد في التزام أوبك وحلفائها باتفاق إنتاج النفط.

وكان سمو ولي العهد قد وصل، اليوم الخميس، إلى الأرجنتين لحضور قمة العشرين، بعدما أنهى جولة عربية تضمنت الإمارات والبحرين ومصر وتونس.