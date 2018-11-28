رونالدو يتفوق على ميسي بتحقيقه رقمًا قياسيًا في دوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

حقق النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، رقم قياسي جديد في دوري أبطال أوروبا، متفوقًا على منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبهذا يصبح رونالدو أول لاعب يحقق 100 انتصار في دوري الأبطال أوروبا.

ونجح رونالدو في ذلك عقب قيادة فريقه يوفنتوس الإيطالي، مساء أمس الثلاثاء، إلى الفوز بهدف نظيف على فلنسيا الإسباني، بعد أن هيأ بشكل رائع الكرة إلى ماريو مانزوكيتش.

ويأمل رونالدو في قيادة فريقه الإيطالي للتتويج بلقب ” التشامبينزليغ ” ، بعدما أحرز البطولة مع فريقيه السابقين، ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.