حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ بحارا هندياً في عرض البحر

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي، بأنه وفي إطار تنفيذ مهام حرس الحدود في العمليات الإنسانية للبحث والإنقاذ ، نفذت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة مكة المكرمة في يوم الثلاثاء (الموافق ١٩ /٣/ ١٤٤٠ هـ) عملية إخلاء بحاراً هندي الجنسية يبلغ من العمر (٣١) عاما من سفينة تجارية في عرض البحر .

وذلك بعد تلقي مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) التابع لحرس الحدود بلاغاً هاتفيا يفيد بتعرض أحد أفراد طاقم سفينة تجارية في المياه الدولية لحالة مرضية طارئة تستدعي إخلاءه بصفة عاجلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة .

حيث تم على الفور الاستجابة للبلاغ بتحديد موقع السفينة، وربط المختصين بها هاتفياً مع الجهات ذات العلاقة بالخدمات الطبية الطارئة في محافظة جدة ، للحصول على الإرشادات الطبية العاجلة، ومباشرة مهام إخلاء المريض من السفينة، ونقله الى المستشفى. وقد تم إنهاء الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات واستمرار إبحار السفينة لوجهتها.

والله ولي التوفيق ،،،