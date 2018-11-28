امرأة تتحرش بالأطفال وتستغلهم في الجنس مقابل أموالًا طائلة

لندن(صدى):

قضت محكمة بريطانية، بالسجن على امرأة ربحت مبلغ 64،000 جنيه إسترليني من صديقها حيث كانت ترسل له صورًا أثناء تحرشها بطفل ما تسبب فيه انخراط الصغير في نشاط جنسي.

وتفصيلًا، أرسلت بولا دوس ريس (28 عاما) بانتظام صورًا غير لائقة وأشرطة فيديو عن تحرشها بالطفل، إلى صديقها أندرو باركر (53 عاما).

واعترفت دوس ريس، بأنها وزّعت صورًا غير لائقة للطفل ما تسبب في انخراطه في نشاط جنسي، فيما عترف باركر بأنه مذنب في التسبب في انخراط طفل في هذا النشاط، وكذلك حيازة صور محظورة للأطفال وحيازة مواد إباحية عنيفة.

من جانبه، حكم القاضي أندرو جومر، على دوس-ريس بالسجن لمدة ست سنوات، وباركر لمدة ست سنوات وتسعة أشهر.

وقد وضع كلاهما في سجل المجرمين مدى الحياة، وأصبحا يخضعان لأمر 12 سنة للوقاية من الأذى الجنسي.