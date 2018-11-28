” هيا الشعيبي ” تظهر بإطلالة جديدة بعد خسارتها المزيد من وزنها
ظهرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، اليوم الأربعاء، بأحدث إطلالة لها بعد خسارتها المزيد من وزنها، وهي ترتدي فستاناً ضيقاً أظهر أنها أصبحت أكثر نحافة ورشاقة بعد خضوعها لعملية التكميم والنحت.
وعلقت الفنانة على الصورة قائلة : شكراً ألف شكر دكتوري المفضل، مضيفة : شكراًلكل اللي ساعدوني أطلع بالعرس بصورة جميلة.
ويذكر أن الفنانة خضعت لعمليتي تكميم خلال عامين بسبب متطلبات وضعها الصحي الدقيق، إضافة الى حرصها على اكتساب اللياقة والرشاقة.
Reem[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 39 دقيقة
هاذي رشاقة ياهيا😮😮طيب الحمد لله على السلامة😉
ابواحمد[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 37 دقيقة
مقفل المدخل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35364 ] نشر منذ 25 دقيقة
طيب زين
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2969 ] نشر منذ 23 دقيقة
تنحفي وتشقري …😂😂😂
الا تسير بيضاء وشقرا بالقوة