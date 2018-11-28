” هيا الشعيبي ” تظهر بإطلالة جديدة بعد خسارتها المزيد من وزنها

خالد الظفيري(صدى):

ظهرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، اليوم الأربعاء، بأحدث إطلالة لها بعد خسارتها المزيد من وزنها، وهي ترتدي فستاناً ضيقاً أظهر أنها أصبحت أكثر نحافة ورشاقة بعد خضوعها لعملية التكميم والنحت.

وعلقت الفنانة على الصورة قائلة : شكراً ألف شكر دكتوري المفضل، مضيفة : شكراًلكل اللي ساعدوني أطلع بالعرس بصورة جميلة.

ويذكر أن الفنانة خضعت لعمليتي تكميم خلال عامين بسبب متطلبات وضعها الصحي الدقيق، إضافة الى حرصها على اكتساب اللياقة والرشاقة.