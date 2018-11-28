بالفيديو.. صدمة فنانة خليجية بعد فشل عملية في وجهها: أحس إنه أنا مو أنا

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، الفنانة فرح الهادي، بعد خضوعها لعملية تجميلا في فمها، معبرة عن استيائها وندمها، وعدم رضاها عن النتيجة.

وقالت عبر مقطع الفيديو الذي نشرته على ” سناب شات ” ، إنها ظهرت بأفضل شكل بعد انتهاء العملية مباشرة، إلا أنها كشفت أن الأورام بدأت بالظهور بعد ذلك، مشيرة إلى أنها انهارت بسبب ما حدث، معلقة: ” التكساس حسيته كتير أوفر ومبالغ فيه ووجهي عريض ” .

وتابعت: ” أنا ما أحب وجهي يكون عريض، أحب الوجه يكون مثلث، ولما عملت التكساس كنت أبغي أحدد الفك فقط، إذا حسيت إنه التكساس أوفر بعد مايفش الورم، راح أروح أذوب شويت تكساس، وشفايفي الي فوق لازم يتخنوا زيادة ” .

واختتمت: ” تدرون؟ وأنا قاعدة أصور سناب ما أعرف وجهي، أحس إنه أنا مو أنا، أمس كنت منهارة لما رجعت من عند الدكتور بعدها خف الورم شوي ” .