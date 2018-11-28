ولي أمر يقتحم فصل ابنه في مدرسة ابتدائي بمسدس

القاهرة(صدى):

قرر ولي أمر تلميذ بالصف الأول الابتدائي بمدرسة مصرية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء،اقتحام فصل نجله بالمدرسة ورفع سلاحاً نارياً “ مسدس ” مهددا بقتل تلميذ بالفصل جرح ابنه في مشاجرة اليوم السابق.

وقال ولي الأمر مهددا: هاشَيل ابني مسدس وأخليه يقتل اللي يضربه ” ، وتدخل عدد من المدرسين لتهدئة ولي الأمر.

وأكدت وزارة التعليم المصرية على أن تم إحالة مدير المدرسة ومسؤول الأمن بالمدرسة ومشرف الفناء للتحقيق، لمعرفة كيف تم السماح لولي الأمر الدخول للمدرسة بسلاح ووصل حتى الدور الذي يتواجد فيه فصل نجله.