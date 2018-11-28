مصرف الراجحي تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات.

وأوضح مصرف الراجحي أن العمل بفروع البنك في كل من محافظتي الطائف، ووادي الدواسر، مبينة أنّ الوظائف المتاحة على اسم مدير فرع (للرجال/ وادي الدواسر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة أعمال، المحاسبة، الاقتصاد)، ومدير فرع (للنساء/ الطائف): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأكدت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يناير 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا..