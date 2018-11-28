جراح مخ وأعصاب يحذر من أوزان الحقائب المدرسية على العمود الفقري والرقبة

محمد السعران(صدى):

حذر جراح في المخ والأعصاب والعمود الفقري، من أوزان حقائب الطلاب في المرحلة الابتدائية والتي قد تتسبب تقوس في الظهر أو انزلاقات في العمود الفقري وآلام في الرقبة من سن مبكرة مما يؤثر على حياتهم في المستقبل.

وكشف د. صلاح العقاد، جراح مخ وأعصاب وعمود فقري خلال لقاء “ديوانية الأطباء” في لقائها الخمسين مساء أمس الأول بمنزل مؤسسها عبدالعزيز التركي، ان استخدام الاجهزة الذكية لفترة طويلة مضر بالعمود الفقري والرقبة بسبب كثرة الانحناء، وكذلك طول فترة التصحيح للمعلمين والمعلمات لكراسات الطلاب والطالبات، مستشهدا بحالات كثيرة عالجها من هذه الاسباب.

وأشار د. صلاح، هو خبير في التقنية الملاحية في جراحة الدماغ والعمود الفقري ، ورئيس قسم العمود الفقري في الجمعية السعودية لجراحي الأعصاب ، وفاحص في المجلس السعودي لجراحة الأعصاب، ان استخدام الادوية العشبية و الوصفات الشعبية لعلاج لآم الظهر او الدسك او العمود الفقري او عرق النساء لم يثبت صحتها وفق منظمة الصحة العالمية او هيئات الدواء والغذاء الدولية.

وتحدث د. العقاد، عن طرق استخدام علاج الملاحة العصبية في العمليات، واستخدام السلك الكهربائي في الدماغ، وجراحة الرقبة، والانزلاق الغضروفي، وطرق استخدام الدسك الصناعي، منبها كذلك من استخدام الوسائد المصنوعة من ريش النعام خلال النوم لتأثيراتها الجانبية على العمود الفقري والرقبة.

وأكد انهم في الجمعية السعودية لجراحي الأعصاب سيبحثون اوزان الحقائب المستمرة، مطالبا بإلغاء الحقائب واستخدام التقنية الحديثة في التعليم.

وفي نهاية الديوانية تم تكريم د. صلاح العقاد، من مؤسس الديوانية عبدالعزيز التركي.

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د. العقاد متحدثا

التركي مكرما الدكتور صلاح العقاد

جانب من الحضور