بالفيديو.. رصف الإسفلت بطريقة بدائية في المملكة يشعل مواقع التواصل

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية إصلاح وسفلتة بعض الأجزاء في أحد الطرق بالمملكة بطريقة بدائية.

وظهر في المقطع عملية سفلتة جزء من الطريق وضغطه باستخدام شاحنة صغيرة بدلاً من المعدات الثقيلة التي تكون معدة لهذا الغرض، حيث بدا في مقطع آخر عملية إصلاح جزء آخر باستخدام ” شيول ” .

وأوضح متداولوا المقطع أن عملية الرصف هذه تمت في مدينة حائل، معربين عن استغرابهم من عدم توافر الإمكانيات والمعدات اللازمة لإنجاز مثل هذه الأعمال لدى المقاول.

وأوضحوا أن السبب في حدوث هذه المخالفات هو عدم وجود رقابة أو إشراف من قبل الجهة صاحبة المشروع، داعين الجهات المعنية إلى سرعة التدخل لوضع حد لهذا الاستهتار.