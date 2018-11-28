أمين الحدود الشمالية يتجول بعض الأحياء السكنية بمدينة عرعر

سلطان الهوير(صدى):

تفقد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري وضمن جولاته الميدانية الاسبوعية بعض الأحياء السكنية بمدينة عرعر وذلك للوقوف عليها والاستماع لشكاوي المواطنين وإيجاد الحل المناسب والسريع لها حيث التقى أمين المنطقة المواطنين واستمع لهم بعناية ووجه كافة الادرات المعنية بالأمانة كلًا حسب اختصاصه بالعمل على وضع الحلول المناسبة والنظامية لتلك المشكلات .

وقد شملت الجولة كل من (حي الربوة – المنصورية – المروج) حيث رافقه بحي الربوه بعض أعضاء المجلس البلدي بمدينة عرعر .

واختتم المهندس شمام بن سعيدان الشمري جولته بزيارة للبوابة الشرقية لمدينة عرعر حيث وجه بصيانتها نظراً لأهميتها الجمالية في استقبال المواطنين والمسافرين .

وبنهاية الجولة أكد أمين المنطقة على أهمية الزيارات الميدانية والوقوف على احتياجات المواطنين ومتطلباتهم والعمل على تذليل العوائق التي تواجههم وتنمية كافة المرافق البلدية بالمنطقة حيث أن الدور الأول الذي تقدمه الأمانة للمواطنين هو الدور الخدمي والذي تعمل دائماً على تنميته وتطويره .