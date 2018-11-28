بطولة ممرض تضبط حامل السلاح وتنقذ مصاب

حسين العلي(صدى):

لم يمر وقت طويل على عودة الممرض مخلد بن فارس اللحياني الى العاصمة المقدسة بعد مشاركته في الحد الجنوبي ليجد نفسه وسط جاني متهور يحمل سلاح ومصاب ينزف ويستجير به.

وبحسب اللحياني الذي قال: ” كنت أمر بجوار حي الشرائع حتى توقفت أمام رجل يقف أمامي جسمه كله دم ويقول لي : ” خذني المستشفى ” حيث طلبت منه ان يهدأ لكي اعرف الموضوع الا انني شاهدت شخص يسير خلفه يحمل سلاح الامر الذي دفعني للتحرك بسيارتي والاتصال بالعمليات لتقديم بلاغ.

واضاف توقفت بمسافة عن موقع الحدث ومشيت بهدوء باتجاة المعتدي الذي يحمل مسدس وقبضت عليه من الخلف وكتفت يديه وطلبت منه الهدوء الا انه قاومني وقام باطلاق عيار ناري لم يصب احد بأذى حيث وصلت الدوريات الامنية بعدها واخذوا منه السلاح واركبوه معهم.

وبين، توجهت بعد ذلك للمصاب ووجدت اصابته بثلاث طلقات حيث قمت بقطع جزء من ملابسه وربط فخذة لايقاف النزيف الى وصول الهلال الاحمر حيث كان وضعه مستقراً ولله الحمد مشيرا الى انني تهورت في هذه الحادثة نسبيا لتحمسي حيث لم يمضي على قدومي من الحد الجنوبي اكثر من شهر ومررت بمواقف اصعب من إطلاق نار وألغام واعرف اتعامل مع مثل هذه الحالات.

وكرم مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد العصيمي، الممرض مخلد فارس اللحياني بشهادة تكريمية على حسه الامني في التعاون مع الجهات الأمنية في القبض على أحد الجناة في حادثة إطلاق نار وإنقاذ المصاب.