بالفيديو والصور.. تعرض فتاة لتشوهات إثر استخدامها صبغة شعر تنتجها علامة تجارية شهيرة

باريس(صدى):

استخدمت فتاة فرنسية صبغة شعر تحتوي على مادة تؤدّي إلى حساسية شديدة، ما أسفرت عن تعرض الفتاة لتشوهات وانتفاخ في الرأس.

ودعت الفتاة من يستخدمون هذه المنتجات إلى أخذ الحيطة والحذر، مشيرة إلى أنها وجهها تعرض للتشوه بعد تغير لون شعرها باستخدام صبغة تنتجها علامة تجارية شهيرة.

أوضحت الفتاة: “لقد ارتكبت خطأ وأريد أن أخبر الآخرين”، مشيرة أن ما حدث لها بسبب “PPD “، وهو منتج شديد الحساسية وموجود في 90 ٪ من جميع الأصباغ المتاحة في الأسواق.

وكانت الفتاة اشترت منذ بضعة أيام من أحد المحلات صبغة لشعرها الأشقر كي تحوِّله للون البني، فبعد ساعات قليلة، شعرت بحكة في فروة الرأس، ثم في الجزء العلوي من رأسها الذي بدأ في الانتفاخ.