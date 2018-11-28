ياسمين صبري تغلق جميع حساباتها وتختفي عن الأنظار

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري، الجدل بعد قيامها بإغلاق حساباتها على ” إنستجرام ” و ” تويتر ” وإلغاء تفعيل برنامج الواتساب على هاتفها الجوال؛ لتختفي عن الأنظار ورفضت الرد على المكالمات الواردة إليها في ظروف غامضة.

وبدأ متابعوها في التساؤل عن سبب اتخاذها لهذا القرار الغريب، وإنفصالها عنهم على منصات التواصل الإجتماعي بدون الكشف عن أسباب إغلاق حساباتها، حيث ألمح البعض لوجود شائعة زواج سري من رجل أعمال خليجي.

وذهب البعض الآخر إلى أن اختفاء ياسمين غامض ولن يتم يكشف حقيقته إلا ظهورها والرد على هذه الأسئلة التي شغلت أفكار جمهورها؛ حيث توقع البعض أن جوالها تمت سرقته والاستيلاء على وسائل التواصل الخاصة بها.