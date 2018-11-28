أنخيليسي يوضح السبب وراء طلبه بتتويج فريقه بـ ” اليبيرتادوريس “

نواف السالم(صدى):

قال دانيل أنخيليسي رئيس نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، إن ناديه لن يخوض نهائي بطولة كأس ليبيرتادوريس، قبل أن يصدر قرار محكمة الانضباط التابعة لاتحاد أمريكا الجنوبية للعبة “كونيمبول” بشأن العقوبات المفترضة على نادي ريفر بليت، الطرف الثاني في النهائي المرتقب، على خلفية اعتداء جماهير الأخير، على لاعبي بوكا جونيورز السبت الماضي، ولكن “كونميبول” قرر أمس الثلاثاء، كما سيتم إقامة المباراة في أحد يومي الثامن أو التاسع من ديسمبر المقبل، خارج الأرجنتين لدواعي أمنية.

وأضاف أنخيليسي”أنا رئيس النادي ولست مالكه، أنا مضطر لأن أقدم طلبًا بأحقية النادي في الفوز باللقب، أتمنى أن تتصرف المحكمة بنوع من الاستقلال، لافتا:”ليس هناك ما يدعوني إلى عدم الثقة في محكمة الانضباط التابعة لكونميبول”.

وحول تقديم بوكا جونيورز تقريرًا مطولًا لكونميبول، الذي ذكر فيه واقعة إقصائه من كأس ليبيرتادوريس عام 2015، إثر اعتداء جماهيره على لاعب في الفريق المنافس برذاذ الفلفل.

وتابع: “من واجبي أن أدافع عن مصالح النادي، لسنا مستعدين لخوض نهائي جديد، لا أتقبل مسألة قيامهم بتحديد تاريخ جديد للمباراة”.

وقدم بوكا جونيورز مؤخرًا، تقريرًا عن أحداث الشغب التي وقعت مطلع الأسبوع الجاري، وطالب باعتبار ريفر بليت مهزومًا، ومن ثم تتويجه هو باللقب تلقائيًا.